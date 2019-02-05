Суд обязал “Водоканал” повысить качество сточных вод в Охту По иску природоохранной прокуратуры Петербурга

Санкт-Петербургский городской суд обязал ГУП “Водоканал” Санкт-Петербург” повысить качество сточных вод в реку Охту до достижения нормативов. Об этом во вторник сообщили в городской прокуратуре.

Иск в суд подала природоохранная прокуратура Петербурга. Ранее в ходе проверки прокуратура обнаружила, что “Водоканал” сбросил сточные воды в реку, превышая допустимые нормативы.

Ведомство направило иск к “водоканалу” с требованием повысить качество сточных вод в Дзержинский районный суд города. Однако суд отказал прокуратуре в удовлетворении заявления. Прокурор обжаловал решение в Санкт-Петербургском городском суде, который в итоге принял решение в пользу природоохранной прокуратуры. Таким образом в январе этого года было отменено решение суда первой инстанции, а исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Добавим, в августе 2018 года петербуржец зафиксировал на видео сброс строительных отходов в Охту. Неизвестные сбрасывали мусор на левом берегу. Очевидец вызвал на место происшествия прокуратуру.