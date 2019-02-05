Итальянская Tenaris и «Северсталь» построят завод по выпуску сварных труб нефтяной отрасли “Северсталь” получит 51%, а доля итальянской компании составит 49%

Итальянская Tenaris S.A. и ПАО «Северсталь» создадут совместное предприятие для строительства завода по выпуску сварных бесшовных труб для нефтяной отрасли в Сургуте. Об этом во вторник сообщили в “Северстали”.

“Северсталь” получит 51% совместного предприятия, а доля итальянской компании составит 49%. Реализация проекта начнется после того, как профильные ведомства предоставят разрешения.

Предполагается, что мощность завода составит 300 тыс. т продукции в год. Инвестиции оцениваются в размере $240 млн. В планах компаний — построить завод за два года. Председатель совета директоров “Северсталь” Алексей Мордашов отметил, что СП будет находиться в непосредственной близости к центрам добычи основных игроков отрасли для снижения затрат.

Добавим, в ноябре прошлого года “Северсталь” заявила, что планирует вложиться в обновление мощностей и увеличить инвестиции почти в два раза. В этом году инвестпрограмма компании достигнет $1,4 млрд. В последние шесть лет инвестиции достигали лишь $800 млн.