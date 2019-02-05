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05.02.19 / 19:29 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы / Экономика

Торги на Московской бирже закрылись ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи - 2547,27 пункта; индекс РТС - 1223,48 пункта

биржа

Фото АБН

Торги на Московской бирже во вторник закрылись ростом основных индексов. Индекс Мосбиржи вырос на 0,94% и торгуется на уровне 2547,27 пункта.

Индекс РТС прибавил 1,02%. К закрытию торгов он достиг отметки 1223,48 пункта.

Аналитик ИК “Фридом Финанс” Анастасия Соснова отметила, что во вторник индекс Мосбиржи демонстрирует стабильный рост. Индекс вплотную приблизился к 2550 пунктов. Бенчмарк РТС прибавил 1% и закрывается вблизи 1220 п. Аналитик прогнозирует открытие индексов с позитивной динамикой, а индекс Мосбиржи протестирует отметку 2550 пунктов при сохранении благоприятной внешней конъюнктуры.

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