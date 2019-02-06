Муниципальный округ Черная речка в Петербурге переименуют в Ланское Из-за многочисленных обращений горожан

Депутаты ЗакСа Петербурга приняли в первом чтении законопроект, по которому муниципальный округ Черная речка будет переименован в Ланское. Об этом в среду сообщили в пресс-службе городского парламента.

Переименовать округ хотят из-за многочисленных обращений горожан. Документ разработал муниципальный совет МО Черная речка №66. В случае принятие документа в третьем чтении изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что новое название призвано сохранить память старинного дворянского рода Ланских. Ланские проживали на Выборгской стороне с 18-го века. Они владели обширным участком между Черной речкой и Выборгской стороной. Отмечается, что в настоящее время практически не осталось следова пребывания дворянского рода на Выборгской стороне.

Добавим, в августе 2017 года УФАС Петербурга нашло нарушения в контрактах округа “Черная речка”. Сумма 14 контрактов с нарушениями составила 25 млн рублей. Антимонопольная служба обвинила муниципальный округ в неэкономном расходовании бюджетных средств.