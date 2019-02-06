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06.02.19 / 19:13 Новости / Россия и мир / Финансы

Еврокомиссия запретила Siemens и Alstom объединяться

Слияние этих активов может угрожать конкуренции и безопасности

Европейская комиссия запретила немецкой компании Siemens и французской Alstom объединять железнодорожные активы. Об этом в среду сообщили на сайте комиссии.

Комиссия считает, что слияние этих активов может угрожать конкуренции и безопасности на рынках систем железнодорожной сигнализации и высокоскоростных поездов. При этом компании “не предложили средств правовой защиты, достаточных для решения этих проблем”.

В частности, в Еврокомиссии считают, что слияние активов спровоцировало бы рост цен на сигнализации. При этом безопасность пассажирова оказалась бы под угрозой. Кроме того, во время рассмотрения вопроса в комиссию поступили жалобы от клиентов, конкурентов, отраслевых ассоциаций и профсоюзов. В Siemens заявили, что предложенные средства правовой защиты по сделке учитывали все опасения комиссии, передает РБК.

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