McDonald’s увеличит инвестиции в России на 40% Компания намерена ускорить темпы открытия новых ресторанов

McDonald’s планирует в этом году увеличить инвестиции на российском рынке более чем на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом в среду журналистам сообщил гендиректор McDonald’s в России Марк Карена.

Как передает ТАСС, Карена не озвучил точный объем инвестиций в 2019 году. Однако общая сумма инвестиций с начала работы компании в России достигла 61 млрд рублей.

Компания намерена ускорить темпы открытия новых ресторанов на российском рынке. Он уточнил, что планируется открытие 60 новых ресторанов, в предыдущем году планировалось открытие 40.

Кроме новых ресторанов компания вложит средства на расширение штата сотрудников на 10%, в том числе официантов, а также на обучение персонала, повышение зарплат и инновации. В настоящее время количество сотрудников российского McDonald’s превышает 50 тыс.

Также Карена сообщил, что компания планирует увеличить долю поставок от российских производителей до 100%. В настоящее время у компании 98% российских поставщиков.