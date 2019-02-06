Эксперты: в 2019 году на 10% вырастет объем выдачи ипотечного кредита

В 2019 году объем выдачи ипотечного кредита в России увеличится на 10% по сравнению с 2018 годом. Об этом в среду сообщил руководитель аналитического центра «Русипотека» Сергей Гордейко.

При этом замедлятся темпы роста процентной ставки, передает “РИА Новости”. По мнению экспертов, среднегодовая ставка не пересечет границу в 10%. По итогам прошлого года выдача ипотеки выросла на 50%. Таким образом была достигнута рекордная сумма ипотечных кредитов — 3 трлн рублей. Отмечается, что таких рекордов в этом году не будет. Однако падения роста тоже не ожидается.

Добавим, в середине января вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о новых ипотечных льготах для семей с детьми. Изменения в конце 2018 года согласовало правительство РФ. Например, будет продлен срок предоставления льготной процентной ставки. Кроме того, будут выделены субсидии, исходя из размера ключевой ставки ЦБ.