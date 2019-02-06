Эксперты: в 2019 году на 10% вырастет объем выдачи ипотечного кредита

В 2019 году объем выдачи ипотечного кредита в России увеличится на 10% по сравнению с 2018 годом. Об этом в среду сообщил руководитель аналитического центра «Русипотека» Сергей Гордейко.
При этом замедлятся темпы роста процентной ставки, передает “РИА Новости”. По мнению экспертов, среднегодовая ставка не пересечет границу в 10%. По итогам прошлого года выдача ипотеки выросла на 50%. Таким образом была достигнута рекордная сумма ипотечных кредитов — 3 трлн рублей. Отмечается, что таких рекордов в этом году не будет. Однако падения роста тоже не ожидается.
Добавим, в середине января вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о новых ипотечных льготах для семей с детьми. Изменения в конце 2018 года согласовало правительство РФ. Например, будет продлен срок предоставления льготной процентной ставки. Кроме того, будут выделены субсидии, исходя из размера ключевой ставки ЦБ.
112 SQL queries done. Page generation took 0,160 seconds.