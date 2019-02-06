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06.02.19 / 19:30 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

На покупку АТБ претендуют два банка

Заявленная стоимость банка - 9,9 млрд рублей

На покупку Азиатско-Тихоокеанского банка претендуют “Московский кредитный банк” (МКБ) и “Совкомбанк”. Об этом стало известно в среду.

Федеральная антимонопольная служба РФ получила ходатайство о согласовании сделки по приобретению 99,9% голосующих акций АТБ от обоих банков в один день — 23 января. Как говорится в сообщении регулятора, заинтересованные лица могут предоставить ФАС информацию о том, как повлияет эта сделка на конкуренцию. Оба ходатайства будут рассматриваться в течение 30 дней.

Добавим, АТБ санируется Центробанком РФ. ЦБ тоже должен предварительно одобрить сделку. Торги по продаже банка продлятся с 18 февраля по 4 марта. Заявленная стоимость — 9,9 млрд рублей.

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