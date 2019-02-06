В деловом квартале «Невская Ратуша» открылось кафе STORIES



В деловом квартале «Невская Ратуша» открылась кофейня международной сети STORIES. Об этом в среду сообщили в пресс-службе “Галс-Девелопмент”.

Сеть кофеен STORIES специализируется на особой подаче напитков, свежей выпечке и оригинальных десертах. Новое кафе общей площадью 250 кв. метров расположено на первом этаже бизнес-центра (корпус №3). В меню представлены многочисленные виды кофе, натуральные смузи и фреши, чаи, фирменные чизкейки, брауни, несколько видов мороженого, а также авторские горячие напитки. Кафе STORIES в квартале «Невская Ратуша» станет первой кофейней сети, которая предлагает кофе с разноцветными сиропами и вкусами – розовым, голубым, оранжевым, фиолетовым. Пространство STORIES, оформленное в ярком стиле бохо, рассчитано на 20 столиков.

«Осуществляя стратегическое управление кварталом «Невская Ратуша», мы развиваем инфраструктуру и различные сервисы для наших арендаторов, создавая комфортную среду для активной творческой работы. В будущем компания «Галс-Девелопмент» планирует существенно расширить перечень кафе, магазинов и услуг в деловом квартале», – комментирует Владимир Стригин, вице-президент «Галс-Девелопмент».

«Открытие точки в бизнес-центре «Невская Ратуша» стало для сети важным стратегическим этапом. Кроме того, наш кофе оценили сотрудники офисов, поэтому выбор новой точки пал на один из крупных и солидных бизнес-центров в самом сердце Петербурга», – прокомментировал Иван Квасов, основатель сети кофеен Stories.

Добавим, административно-деловой квартал «Невская Ратуша» расположен в Центральном районе города Санкт-Петербург по адресу: Дегтярный переулок 11, лит. Б. Главный корпус квартала «Невская Ратуша» является штаб-квартирой тринадцати Комитетов Администрации г. Санкт-Петербурга. Во втором корпусе площадью 40 тыс. кв. метров располагается головной офис Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге. Арендаторами третьего корпуса – бизнес-центра площадью 28 тыс. кв. метров являются «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», «Герофарм», АО «Газпромбанк», крупнейший производитель сетевого IT-оборудования Cisco, адвокатское бюро «Вертикаль» и др. На первом этаже делового комплекса расположен современный конференц-зал для проведения мероприятий различного формата, а также кафе «Трикатель» площадью 528 кв. метров. В настоящее время в офисах квартала «Невская Ратуша» работает более 4 тыс. сотрудников.