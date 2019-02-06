В ночь с 6 на 7 февраля ГИБДД перекроет движение на четырех улицах Петербурга Это связано с уборкой дорог и тротуаров от снега

ГИБДД перекроет движение транспорта на четырех улицах Петербурга с 21.00 по московскому времени 6 февраля до 7.00 7 февраля. Об этом в среду сообщили в комитете по благоустройству.

Проехать нельзя будет по Захарьевской, Фурштатской, Таврической улицам и улице Чайковского. Последняя будет перекрыта от Литейного проспекта до Гагаринской улицы, а Таврической улице – от Кирочной улицы до Суворовского проспекта. Это связано с уборкой дорог и тротуаров от снега.

Добавим, УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти призывает горожан не парковать машины на этих улицах после 21.00. Оставленные автомобили службы эвакуируют эвакуируют на соседние участки. Для получения информации о местоположении автомобиля необходимо обратиться по телефону диспетчерской службы ГУП «Центра экономической безопасности»:680-33-33.