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06.02.19 / 13:13 Новости / Россия и мир / Финансы / Экономика

Песков назвал причину колебаний курса рубля

Макроэкономически все стабильно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о девальвации рубля заявил, что колебания курса отечественной валюты спровоцированы спекулянтами. Такое заявление Песков сделал в среду на форуме “Медиадень”.

При этом Песков подчеркнул, что макроэкономически все стабильно, передает «РИА Новости». Однако, по его словам, у Банка России имеются все необходимые инструменты для урегулирования ситуации.

Напомним, накануне ЦБ установил официальный курс евро на 6 февраля на уровне 74,9127 рубля. Европейская валюта подешевела на 14,38 копейки. Курс доллара снизился лишь на 1,68 копейки. В среду он торгуется у отметки 65,5691 рубля.

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