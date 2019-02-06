Пулково признан самым комфортным аэропортом В 2018 году Пулково обслужил рекордные 18,1 млн человек

Петербургский аэропорт по результатам голосования пассажиров был признан самым комфортным и победил в премии «Воздушные Ворота России».

Всего за прошлый год Пулково смог обслужить более 18 миллионов пассажиров. Среди достижений петербургской летной гавани в 2018 году – прием самого большого в мире пассажирского самолета Airbus A380. Также аэропорт может гордиться расширением парковки – в прошлом году появилась бесплатная парковка для встречающих, а платная парковка P2 была увеличена на сто мест.

Также Пулково также стал лауреатом в номинации «Лучший аэропорт 2018» в категории свыше 15 млн пассажиров в год.