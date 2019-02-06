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06.02.19 / 16:44 Новости

Пулково признан самым комфортным аэропортом

В 2018 году Пулково обслужил рекордные 18,1 млн человек

Пулково

Петербургский аэропорт по результатам голосования пассажиров был признан самым комфортным и победил в премии «Воздушные Ворота России».

Всего за прошлый год Пулково смог обслужить более 18 миллионов пассажиров.  Среди достижений петербургской летной гавани в 2018 году – прием самого большого в мире пассажирского самолета Airbus A380. Также аэропорт может гордиться расширением парковки – в прошлом году появилась бесплатная парковка для встречающих, а платная парковка P2 была увеличена на сто мест.

Также Пулково также стал лауреатом в номинации «Лучший аэропорт 2018» в категории свыше 15 млн пассажиров в год.

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