Смольный назвал район, в котором к уборке снега больше всего замечаний Район возглавляет Андрей Хлутков

Центральный район Санкт-Петербурга больше всего озадачил с уборкой снега. Это стало известно на совещании в Смольном, которое провел с главами районов вице-губернатор Николай Бондаренко.

Как оказалось, больше всего замечаний по уборке снега высказывают в Центральном районе, который возглавляет Андрей Хлутков. Вице-губернатор Николай Бондаренко рассказал, что здесь при уборке иногда даже не выставляют никаких заграждений.

Несмотря на то, что по официальным данным к 5 февраля в городе было очищено уже 40% всей территории, ситуация совсем не радует. Нужно убирать наледь и снег со зданий, а только в Центральном районе (речь о нежилых зданиях) их 1700; в Адмиралтейском районе еще больше, там нежилых домов две тысячи.

Чтобы активнее убирать снег с дорог, в Смольном пообещали чаще прибегать к помощи эвакуаторов, они помогут перевозить машины на время уборки.