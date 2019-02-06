Пожарно-спасательные отряды спасут Петербург от снега

Пожарно-спасательные отряды помогут районным штабам очистить Петербург от снега. Об этом в среду сообщили в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Соответствующее поручение спасателям дала председатель комитета Ольга Аришина. Штабы по уборке снега есть во всех районах города. Кроме того, в комитете решили создать оперативные группы, куда войдут сотрудники комитета и подведомственных учреждений, для координации сотрудничества коммунальщиков и ГИБДД.

Добавим, накануне начальник ГИБДД Алексей Семенов обратился к автомобилистам с призывом соблюдать правила парковки для более эффективной работы снегоуборочной техники. Он отметил, что водители, нарушающие правила парковки, будут привлечены к административной ответственности. ГИБДД будет эвакуировать неправильно припаркованные автомобили на штрафстоянки.