Суд принял иск Резника о защите чести к врио губернатора Беглову Предварительное судебное заседание пройдет 21 февраля

Смольнинский районный суд Петербурга принял иск депутата ЗакСобрания от “Партии роста” Максима Резника о защите чести и достоинства к врио губернатора Петербурга Александру Беглову. Об этом в среду сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Предварительное судебное заседание пройдет 21 февраля в 11:00 по московскому времени. Заявление Резник подал в среду. Причиной стали слова Беглова о том, что Резник на заседании городского парламента якобы сказал, что надо было “сдать Ленинград фашистам”. Такое заявление Беглов сделал на открытии музея блокадной медицины 23 января. Кроме опровержения Резник требует в качестве компенсации 1 рубль. Исковое заявление он опубликовал в среду на своей странице в Facebook.

Добавим, после заявления Резника о намерении подать в суд на Беглова врио губернатора заявил, что не приписывал депутату этих слов. По его словам, “об этом говорили ветераны”, а сам Беглов “может, повторил эти слова”.