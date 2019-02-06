Устранять запах от ёмкости с вонючим этилмеркаптаном в Петербурге будут неделю Запах оставлял желать лучшего

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга сообщил, что работы по устранению запаха, пролитого в районе Лигово, этилмеркаптана будут идти не менее недели. Емкость с вонючим вещество уже вывезли.

Неприятный запах на днях почувствовали жители сразу нескольких районов. Вчера источник запаха был найден, им оказались две канистры и цистерна с этилмеркаптаном, которые нашли около станции Лигово.

Сама цистерна находилась на участке ИП Говорухин, который сдал территорию в аренду компании «Авто ЛС».

На данный момент цистерна вывезена на спецплощадку предприятия ГУП «Экострой», там ее загерметизировали и готовят к отправке для уничтожения.