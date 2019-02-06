Владелец фабрики-музея «Крестецкая строчка» станет дилером Harley-Davidson

Бизнесмен Антон Георгиев, владеющий фабрикой-музеем «Крестецкая строчка» и компанией «Медовый дом», решил стать в Петербурге дилером марки мотоциклов Harley-Davidson. Сейчас этот бренд представлен в городе только одним дилером.

Для открытия официального мотосалона Антон Георгиев арендовал помещение в комплексе «М-1 Арена» на Приморском проспекте и уже начал там ремонт. «Начальные инвестиции в проект — 60 млн. рублей» — рассказал «Агентству Бизнес Новостей» Антон Георгиев. «Мы прошли тендер и подписали протокол о намерениях, официальным дилером станем, когда сделаем ремонт согласно дорожной карте, в мае» — добавил бизнесмен. В планах предпринимателя продать за первый год работы салона 40 мотоциклов, во второй год – 70 новых мотоциклов и 40 подержанных.

До последнего момента бизнесмен был известен своими компаниями, которые далеки от мотоциклов. Среди активов Антона Георгиева — фабрика-музей «Крестецкая строчка» и перерабатывающее производство «Медовый дом». В 2017 году бизнесмен привлек внимание сми, когда ему удалось задать вопрос о поддержке народных промыслов президенту РФ Владимиру Путину во время встречи главу государства с бизнес-сообществом в Великом Новгороде.

Сам предприниматель ничего сверхъестественного в своем новом бизнесе не видит. «Я поклонник бренда Harley Davidson, любою ездить на мотоцикле, поэтому решил стать дилером» — отметил он в разговоре с АБН.

Вполне вероятно, что момент для открытия нового дилера выбран не случайно. Сейчас в Петербурге бренд представлен всего одним официальным дилером «Harley-Davidson Арсенальная». По данным сми, в городе был еще один дилер, но он ушел с рынка в 2017 году. При этом за последнее время резко вырос интерес поклонников бренда к проводимому в городе фестивалю St.Petersburg Harley Days. Фестиваль проходит с 2011 года, в 2018 году его посетило около 90 тысяч человек из 30 стран. В этом году St.Petersburg Harley Days состоится с 1 по 4 августа.