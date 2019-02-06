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06.02.19 / 06:48 Новости

Взятка подвела начальника отдела Центральной оперативной таможни

Сумма взятки превысила треть миллиона рублей

Фото: pixabay.com

Взятка в размере 347 тысяч рублей стала основанием для уголовного дела в отношении начальника отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

По предварительным данным, деньги таможенник получил еще в апреле прошлого года за негласную помощь бизнесменам в импорте товаров, коммерсантов обещали избавить от проверок. Задержали начальника отдела 5 февраля при помощи сотрудников управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России. Сейчас решается вопрос, отправят задержанного под стражу или нет.

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