Взятка подвела начальника отдела Центральной оперативной таможни Сумма взятки превысила треть миллиона рублей

Взятка в размере 347 тысяч рублей стала основанием для уголовного дела в отношении начальника отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

По предварительным данным, деньги таможенник получил еще в апреле прошлого года за негласную помощь бизнесменам в импорте товаров, коммерсантов обещали избавить от проверок. Задержали начальника отдела 5 февраля при помощи сотрудников управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России. Сейчас решается вопрос, отправят задержанного под стражу или нет.