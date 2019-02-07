Конкурс на создание линии аэроэкспресса до Пулково отменен Смольный отказался от проекта железнадорожной линии от Витебского вокзала до Пулково



Смольный принял решение об отмене конкурса на строительство аэроэкспресса от Витебского вокзала до аэропорта Пулково, сообщается на официальном сайте РФ по размещению информации о торгах. Железнодорожная линия должна была стать государственно-частным проектом.

Правительство Петербурга считает, что необходимо искать другие альтернативы для транспортного сообщения с аэропортом города.

— Принимая во внимание масштаб и социальную значимость инвестиционного проекта, а также необходимость проработки различных возможностей его финансирования (включая участие федерального бюджета), правительство города приняло решение провести дополнительную работу по сравнению существующих альтернативных вариантов улучшения транспортного сообщения с аэропортом «Пулково» в рамках комплексного развития данной территории, — сообщили в комитете по инвестициям.

Сейчас до аэропорта можно добраться на такси, на личном транспорте, либо на автобусах, курсирующих от станции метро «Московская». В прошлом году возникла идея создания аэроэкспресса. Кроме того, предлагалось продлить трамвайную линию от станции метро «Купчино» или продлить до Пулково красную, Кировско-Выборгскую, линию метро.

Пулково достигнет предела своей пропускной способности к 2020 году, считают специалисты. Тогда аэропорт будет принимать около 25 млн пассажиров.