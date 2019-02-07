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07.02.19 / 16:06 Новости / Россия и мир / Финансы / Экономика

Банк Англии сохранил ключевую ставку

На заседании 7 февраля

BRITAIN-BOE/FRAUD

Банк Англии сохранил базовую ключевую ставку на уровне 0,75%. Об этом в четверг регулятор сообщил в Twitter.

Такое решение Банк Англии принял на заседании в четверг.

Добавим, регулятор последний раз менял ставку в августе прошлого года. Базовая ставка повысилась с 0,5% до 0,75%. Предыдущая ставка держалась с ноября 2017 года.

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