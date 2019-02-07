Банк Англии сохранил ключевую ставку На заседании 7 февраля

Банк Англии сохранил базовую ключевую ставку на уровне 0,75%. Об этом в четверг регулятор сообщил в Twitter.

Такое решение Банк Англии принял на заседании в четверг.

MPC voted unanimously to keep #BankRate at 0.75% pic.twitter.com/x2VdNEzasQ — Bank of England (@bankofengland) February 7, 2019

Добавим, регулятор последний раз менял ставку в августе прошлого года. Базовая ставка повысилась с 0,5% до 0,75%. Предыдущая ставка держалась с ноября 2017 года.