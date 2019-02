Банк Англии сохранил ключевую ставку

Банк Англии сохранил базовую ключевую ставку на уровне 0,75%. Об этом в четверг регулятор сообщил в Twitter.

Такое решение Банк Англии принял на заседании в четверг.

MPC voted unanimously to keep #BankRate at 0.75% pic.twitter.com/x2VdNEzasQ

