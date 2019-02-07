Банк Англии сохранил ключевую ставку

Банк Англии сохранил базовую ключевую ставку на уровне 0,75%. Об этом в четверг регулятор сообщил в Twitter.
Такое решение Банк Англии принял на заседании в четверг.
MPC voted unanimously to keep #BankRate at 0.75% pic.twitter.com/x2VdNEzasQ
— Bank of England (@bankofengland) February 7, 2019
Добавим, регулятор последний раз менял ставку в августе прошлого года. Базовая ставка повысилась с 0,5% до 0,75%. Предыдущая ставка держалась с ноября 2017 года.
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