ГАТИ 7 февраля начислила штрафов на 10,1 млн рублей за плохую уборку снега Инспекция проверила 393 объекта

Государственная административно-техническая инспекция 7 февраля начислила штрафов на 10,1 млн рублей за плохую уборку снега. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГАТИ.



Всего за день инспекция вынесла 101 постановление о привлечении виновных к административной ответственности. Инспекция проверила 393 объекта. При этом выявила 179 нарушений, 72 из них относятся к зданиям, которые находятся в федеральной собственности . Среди оштрафованных ФГУП «Почта России», «Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу», АО «ЛСР- базовые материалы» и др. Всего с начала зимы ГАТИ начислила штрафов на 30, 82 млн. рублей.