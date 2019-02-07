ГИБДД назвала самые угоняемые машины в Петербурге в 2018 году Криминал предпочитает корейский бренд

Автоинспекция раскрыла, какие автомобили в Петербурге угоняли чаще всего в 2018 году. Назвала она и районы, в которых чаще всего владельцы остаются без машин.

По сравнению с 2017 годов, в прошлом году в Санкт-Петербурге стали меньше угонять автомобили. Об этом Управление ГИБДД города сообщило на своей странице «ВКонтакте». Так в 2018 году в Петербурге было зарегистрировано 4302 угона, годом ранее их было 5104.

Больше всего угоняют Hyundai Solaris (22% всех угонов), на втором месте Kia Rio (17%), на третьем – Ford Focus (12%). За лидерами следуют Kia Sportage (9%), Kia Ceed (8), пятое место (по 6%) в рейтинге делят Toyota Camry и Nissan Almera.

Самый неблагополучный, с точки зрения количества автоугонов, из районов Петербурга — Невский, за ним идут Калининский и Выборгский.