В Петербурге в 2019 году проведут капремонт дорог по 22 адресам за 1,2 млрд рублей Общая площадь адресов, которые планируется отремонтировать, составила 268,91 тыс. кв. м, а протяженность - 24,57 км

В Петербурге в 2019 году проведут капремонт дорог по 22 адресам за 1,2 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Общая площадь адресов, которые планируется отремонтировать, составила 268,91 тыс. кв. м, а протяженность — 24,57 км. При этом 14 объектов начали ремонтировать в прошлые годы. Например, в этом году продолжат ремонт Ярославского проспекта, улицы Салова от Софийской улицы до Волковского проспекта, Шлисельбургского шоссе от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы, Складской улицы, Парашютной улицы (этап 1) и Среднеохинского проспекта от Красногвардейской площади до Крюковой улицы (трамвайные пути).

Закончить ремонт в этом году планируется по следующим адресам: проспект Стачек от проспекта Маршала Жукова до улицы Лени Голикова, Нейшлотский переулка, Барклаевская улицы, улицы Турку (этап 1), Осипенко (этап 1), проспект Авиаконструкторов от Ильюшина до улицы Шаврова (трамвайные пути). Кроме того, капремонт для установки остановок пройдет во Фрунзенском и Кировском районах. Начать капремонт планируется на семи новых адресах: Индустриальный проспект (напротив д. 40), шоссе Революции, Рощинская улицы от Ялтинской до линии Варшавской железной дороги, Корабельная улицы, улицы Профессора Попова и другие.