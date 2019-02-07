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07.02.19 / 07:04 Новости

Место покинувшего комитет по вопросам законности Смольного Андрея Романова заняла «вакансия»

В это может убедиться каждый

Скриншот сайта администрации города

В администрации Санкт-Петербурга продолжаются кадровые изменения. Из состава руководителей комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности исчез первый заместитель председателя Андрей Романов. Его место на сайте Смольного впервые заняла «вакансия».

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Романов трудился более 16 лет. В декабре, после того как врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должности главу комитета Леонида Богданова, Андрей Романов временно руководил ведомством, пока его не возглавила Ольга Аришина.

Обычно, в случае ухода чиновника, данные о нем полностью убирают с сайта Смольного. Однако сейчас в разделе комитета по вопросам законности есть карточка на месте, которое занимал Андрей Романов, озаглавлена она просто — «вакансия».

 

 

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