Росстат: жилье в России подорожало Жилая недвижимость в стране выросла в цене по итогам 2018 года

Жилье в России подорожало по итогам последнего квартала 2018 года, сообщает Росстат. Соответствующая информация опубликована в четверг в докладе ведомства о социально-экономическом положении в стране.

В IV квартале цены на «первичку» выросли на 6,3%, на вторичном рынке цены поднялись на 4,1% по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

Индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья, по предварительным данным, составили в 2017 и 2018 году соответственно 101,4% и 101,8%, сообщается в документе.

Добавим, ранее Росстат информировал о рекордном росте строительных работ в стране в прошлом году. Их общий объем составил 8,4 трлн рублей.