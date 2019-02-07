“ФК Открытие” может выплатить дивиденды Банку России Центробанку РФ принадлежит 99,9% акций банка

Банк “ФК Открытие” может выплатить дивиденды по итогам прошлого года своему акционеру — Банку России . Об этом в четверг журналистам сообщил глава банка Михаил Задорнов.

По словам Задорнова, банк рассматривает такую возможность.

Добавим, Центробанку РФ принадлежит 99,9% акций банка “Открытие”. Банк санируется регулятором с августа 2017 года. По итогам прошлого года чистая прибыль «Открытия» достигла 90 млрд рублей. При этом в 2017 году банк оказался в минусе на 426,8 млрд рублей.