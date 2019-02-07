Собираемый в Петербурге кроссовер Hyundai Creta стал лидером продаж Такую модель купили более четырех тысяч россиян

Аналитики подсчитали, какие кроссоверы пользовались у россиян наибольшим спросом в январе. Оказалось, что лидером продаж в сегменте SUV стал Hyundai Creta, который собирают в Санкт-Петербурге за заводе корейской компании.

Всего в январе своих покупателей нашли 4187 Hyundai Creta, это на 9% больше, чем в декабре. Такую аналитику огласили в агентстве «Автостат». Второе место досталось KIA Sportage, эта модель приглянулась 2761 покупателю. «Бронза» продаж у Renault Duster – 2338 машин.

За лидерами следует LADA 4×4 и Volkswagen Tiguan.

Hyundai Creta собирают в Петербурге на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который отрылся в 2010 году. Сейчас его годовая мощность составляет 220 тысяч автомобилей в год.