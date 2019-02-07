Участнице рекламной кампании Reebok, вызвавшей критику, стали угрожать Похоже, что некоторые рекламу не поняли

Залина Маршенкулова, которая приняла участие в рекламной кампании Reebok в России, показала в своем телеграм-канале угрозы, которые пошли в ее адрес после публикации рекламы со слоганом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо».

В своем канале «Женская власть» Залина Маршенкулова показала скриншоты с угрозами. В частности, девушке обещают взломать все ее аккаунты в интернете. Залина Маршенкулова стала одной из участниц рекламной кампании Reebok, однако вряд ли кампанию можно назвать полностью удачной. После публикации снимка Залины и слоганом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» в интернете было опубликовано много критических комментариев, после которых компания удалила снимок из своего аккаунта в Instagram.

Залина Маршенкулова также сообщила, что инициатор рекламной кампании Reebok — ведущий специалист по маркетингу компании Александр Голофаст, который не считает фразу про лицо «элементом угнетения».