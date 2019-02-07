В Петербурге раскрыт «медицинский» картель Он получил сотни миллионов рублей

Сразу тринадцать компаний петербургское управление ФАС уличило в сговоре. Картель зарабатывал миллионы на поставках в медицинские учреждения города. АБН узнало, чем занимались компании.

Действовали компании следующим образом: они договаривались на стадии формирования коммерческих предложения, иногда увеличивая максимальную цену контракта почти в два раза. По данным УФАС у участников картеля были общие работники, а на самих торгах предложения от разных компаний поступали с одних и тех же IP-адресов.

Всего за последние четыре года, картель стал победителем на 200 торгах, получив доход 849 миллионов рублей. Сейчас материалы по картелю УФАС передает в управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по СПб и Ленобласти.

Согласно опубликованным данным компаний, АБН поинтересовалось, какие контракты заключали компании. Например, один из участников – компания «АФС Партнер» (ИНН 7805660669) всего несколько дней назад заключила контракт с ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» на 39, 9 миллионов рублей на поставку хирургических перчаток и латексных презервативов.