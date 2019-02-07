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07.02.19 / 15:25 Новости

Закрытый в Петербурге автозавод GM расконсервируют в течение полугода

Похоже, что на нем будут собирать автомобили Zotye

Фото: продукция Юнисон

Законсервированный завод  в 2015 году в Петербурге завод  General Motors (GM) может возобновить свою работу уже в течение ближайшего полугода. Больше всего шансов заняться производством машин на этом предприятии у «дочки» белорусской компании «Юнисон».

О планах по возобновлению работы завода в первом полугодии рассказал РИА Новости источник, которому известен ход переговоров. Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба положительно отреагировала на ходатайство о покупке завода GM компанией «Юнисон Авто Рус»

«Юнисон Авто Рус» — дочерняя структура белорусского производителя «Юнисон», который занимается сборкой автомобилей и специальной техники. Сегодня завод «ЮНИСОН» выпускает автомобили китайского бренда Zotye Auto. Вполне вероятно, что именно эти машины и будут собирать в Петербурге.

 

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