Петербургские единороссы предложили обеспечить жертвам политрепрессий бесплатных юристов Законопроект депутаты внесли на рассмотрение в ЗакС

Депутаты фракции «Единая Россия» в ЗакСе Петербурга Александр Тетердинко и Павел Зеленков предложили предоставлять жертвам политических респрессий бесплатных юристов. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Соответствующий законопроект депутаты внесли на рассмотрение в ЗакС. По словам Тетердинко, реабилитированные граждане из-за “особого статуса” часто нуждаются в бесплатной помощи квалифицированного юриста. По данным комитета по соцполитике Смольного, в Петербурге в настоящее время числится 9546 реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политрепрессий. Если законопроект будет принят, его действие начнется 1 января 2020 года.

Добавим, ЗакС уже поддержал другую инициативу Тетердинко, которая расширяет основания для предоставления бесплатной юрпомощи. Согласно документу, бесплатные консультации будут проводиться по вопросам наследования родным погибших в результате ЧС и терактов, а также семьям погибших пожарных-добровольцев.