Акции “Русала” прибавили 12,08% на фоне данных об увеличении объема производства Акции компании подорожали до 3,710 гонконгского доллара за бумагу

Акции компании “Русал” прибавили 12,08% к закрытию торгов на Гонконгской фондовой бирже . Об этом свидетельствуют данные биржи.

К закрытию биржи в 11:00 по московскому времени акции компании подорожали до 3,710 гонконгского доллара за бумагу. На момент открытия торговой сессии стоимость ценных бумаг компании составляла 3,310 гонконгского доллара.

Повышение случилось после публикации отчетности “Русала” за 2018 год. Из данных компании стало известно, что производство алюминия на предприятии увеличилось на 1,3% по сравнению с 2017 годом.

Добавим, всего за прошлый год компания произвела 3,75 млн т алюминия. При этом продажи упали на 7,2% и достигли 3,67 млн т. На итоговые данные также повлияли санкции США против бизнесмена Олега Дерипаски.