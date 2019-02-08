Беглов обсудил в Москве транспортные проблемы Петербурга Действующий губернатор Петербурга провел в столице ряд встреч

Александр Беглов в ходе своего визита в Москву обсудил развитие в Петербурге транспортно-логистического узла. Речь зашла, в частности, о Пулково.

Как сообщалось ранее, Смольный отменил конкурс на строительство аэроэкспресса до Пулково. Чиновники обсудили расширение комплекса аэропорта. Поговорили и о координации в портах Петербурга и Ленобласти, проблеме транспортной доступности населенных пунктов области. Как отметил Беглов, транспорт — одна из самых важных сфер в Петербурге.

С вице-премьером правительства России Максимом Акимовым действующий губернатор Петербурга обсудил реализацию проекта «Цифровая экономика». Элементы, связанные с программой, внедряются в обустройстве автодорог, они помогут снизить количество ДТП.

Накануне Дня российской науки Беглов с помощником президента России Андреем Фурсенко поговорили о национальном проекте «Наука». Участники встречи отметили, что Петербург — один из самых важных городов для развития академических исследований.