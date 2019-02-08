Депутаты предложили вдвое увеличить налоговый вычет за обучение Получить его сможет любой студент платного учебного учреждения, имеющего лицензию



Законопроект об увеличении налогового вычета за платные образовательные услуги вдвое поступил в Госдуму РФ.

Авторы инициативы, члены фракции ЛДПР, Иван Сухарев, Сергей Каргинов и Владимир Сысоев отмечают, что за последние 10 лет в России в пять раз выросли цены на платное обучение. В среднем сейчас она составляет 100 тысяч рублей.

Вернуть свои деньги сможет любой налогоплательщик, если учится платно в учебном учреждении, которое имеет лицензию.