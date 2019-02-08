Депутаты предложили вдвое увеличить налоговый вычет за обучение

Законопроект об увеличении налогового вычета за платные образовательные услуги вдвое поступил в Госдуму РФ.
Авторы инициативы, члены фракции ЛДПР, Иван Сухарев, Сергей Каргинов и Владимир Сысоев отмечают, что за последние 10 лет в России в пять раз выросли цены на платное обучение. В среднем сейчас она составляет 100 тысяч рублей.
Вернуть свои деньги сможет любой налогоплательщик, если учится платно в учебном учреждении, которое имеет лицензию.
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