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08.02.19 / 13:23 Новости

Депутаты предложили вдвое увеличить налоговый вычет за обучение

Получить его сможет любой студент платного учебного учреждения, имеющего лицензию


Законопроект об увеличении налогового вычета за платные образовательные услуги вдвое поступил в Госдуму РФ.

Авторы инициативы, члены фракции ЛДПР, Иван Сухарев, Сергей Каргинов и Владимир Сысоев отмечают, что за последние 10 лет в России в пять раз выросли цены на платное обучение. В среднем сейчас она составляет 100 тысяч рублей.

Вернуть свои деньги сможет любой налогоплательщик, если учится платно в учебном учреждении, которое имеет лицензию.

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