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08.02.19 / 06:55 Новости

Дирижёр Мариинского театра убрал наледь на Литейном проспекте

Аркадий Штейнлухт проявил себя на улице

Фото: Большая хоральная синагога

Дирижёр Мариинского театра Аркадий Штейнлухт вышел на борьбу с последствиями снегопада в Санкт-Петербурге. В интернете появилось фотодоказательство его противостояния с наледью на Литейном проспекте.

Фотографию, на которой запечатлён Аркадий Штейнлухт, скалывающий лед возле своего дома на Литейном проспекте опубликовала в facebook Большая хоральная синагога Петербурга.

Отметим, что по официальным данным администрации Центрального района, там развернута полноценная борьба со снегом. В среду полностью очистили 957 дворовых территорий, 806 – частично. С территории района вывезено более двенадцати тысяч  кубометров снега.

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