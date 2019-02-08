Дирижёр Мариинского театра убрал наледь на Литейном проспекте Аркадий Штейнлухт проявил себя на улице

Дирижёр Мариинского театра Аркадий Штейнлухт вышел на борьбу с последствиями снегопада в Санкт-Петербурге. В интернете появилось фотодоказательство его противостояния с наледью на Литейном проспекте.

Фотографию, на которой запечатлён Аркадий Штейнлухт, скалывающий лед возле своего дома на Литейном проспекте опубликовала в facebook Большая хоральная синагога Петербурга.

Отметим, что по официальным данным администрации Центрального района, там развернута полноценная борьба со снегом. В среду полностью очистили 957 дворовых территорий, 806 – частично. С территории района вывезено более двенадцати тысяч кубометров снега.