ЗАГС Петербурга назвал самые популярные имена новорожденных Всего в 2018 году в городе родились 64,5 тысяч человек



В комитете по делам ЗАГСа сообщили, как петербуржцы называли в 2018 году своих детей. Всего в 2018 году на свет появились 64,5 тысяч новорожденных.

Самыми популярными мужскими именами в Петербурге стали Александр, Михаил, Артем, Максим, Иван, Андрей, Дмитрий, Даниил, Роман, Кирилл. У девочек лидируют имена: Анна, Алиса, Анастасия, Мария, Виктория, София, Полина, Ксения, Елизавета и Екатерина.

Многие родители решили дать своим детям оригинальные имена. Самыми экзотичными в списке мужских имен стали Эктор, Златозар, Лесомир, Пафнутий, Нерон, Билал, Максимум, Мигель, Нил и Дориан. Девочек в Петербурге называли Отилия, Рея, Доброслава, Этна, Трина, Неа, Анксунамун, Эвлия, Лета, Владиана.