Петербург поборется за инвестиции в автопром Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что город включится в борьбу за автоинвестиции



Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил о готовности города включиться в борьбу за автоинвестиции. Об этом стало известно в ходе презентации нового кроссовера Nissan Qashqai.

«Петербург готов включиться в борьбу за инвестиции. Из объема средств, который будет инвестирован в автомобильную отрасль России в рамках специального инвестиционного контракта, значительная часть пойдет на Санкт-Петербург», – заявил он.

Елин похвалил «Ниссан» за мощную производственную и научную базу, созданную за десять лет работы и оценил инновационные технологии работы с персоналом.

Он отметил, что Петербургу необходима локализация производства, высокотехнологичные рабочие места и увеличение экспорта продукции.

«Борьба за инвестиции становится одним из ключевых направлений для стратегии развития города, и это касается не только автопрома, но и расширения отношений с другими партнерами», – подчеркнул Елин.