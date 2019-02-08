Петербург поборется за инвестиции в автопром

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил о готовности города включиться в борьбу за автоинвестиции. Об этом стало известно в ходе презентации нового кроссовера Nissan Qashqai.
«Петербург готов включиться в борьбу за инвестиции. Из объема средств, который будет инвестирован в автомобильную отрасль России в рамках специального инвестиционного контракта, значительная часть пойдет на Санкт-Петербург», – заявил он.
Елин похвалил «Ниссан» за мощную производственную и научную базу, созданную за десять лет работы и оценил инновационные технологии работы с персоналом.
Он отметил, что Петербургу необходима локализация производства, высокотехнологичные рабочие места и увеличение экспорта продукции.
«Борьба за инвестиции становится одним из ключевых направлений для стратегии развития города, и это касается не только автопрома, но и расширения отношений с другими партнерами», – подчеркнул Елин.
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