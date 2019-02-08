В Петербурге предложили “легализовать” шашлыки в парках и скверах Законопроект внесен на рассмотрение в городское ЗакСобрание

В Петербурге депутаты предложили разрешить жарить шашлыки в специальных местах для отдыха. Об этом в пятницу в Telegram-канале сообщил один из авторов инициативы Денис Четырбок.

Соответствующий законопроект депутаты внесли на рассмотрение в городское ЗакСобрание. Инициативу одобрили на заседании комитета по законодательству. Законопроект подразумевает создание специализированных мест для отдыха с возможностью установки мангалов. Кроме того, документ предусматривает правила для отдыхающих. Планируется установить в подобных местах урны, противопожарные средства и мангалы.

Добавим, в настоящее время городские правила охраны и использования зелёных насаждений запрещают жарить шашлыки и разводить огонь в скверах и парках. При этом нарушители могут понести административную ответственность в виде штрафа от трех до пяти тыс. рублей. Как отметил Четырбок, это останавливает немногих.