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08.02.19 / 15:22 Новости / Петербург и Ленобласть

Батанов: “Метрострой” выплатит зарплаты субподрядчикам до понедельника

Деньги на зарплаты имеются

Фото АБН

“Метрострой” выплатит долги по зарплате субподрядчикам до понедельника. Об этом в пятницу сообщил вице-губернатор Петербурге Эдуард Батанов.

По словам Батанова, он узнал от компании, что деньги на зарплаты имеются, передает “РИА Новости”.

Добавим, в ночь на 8 февраля около 20 работников субподрядчика “Метростроя” начали забастовку. Причиной стала задержка зарплаты за декабрь 2018 года. С протестующими встретился гендиректор предприятия. Он пообещал, что зарплаты будут начислены до 12 февраля.

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