Сотрудники субподрядчика «Метростроя» снова устроили забастовку Людям не заплатили за декабрь 2018 года

Ночью 8 февраля около 20 работников ночной смены одного из субподрядчиков компании «Метрострой» — «Управления-15 Метрострой» провели забастовку. Им до сих пор не выплатили зарплату за декабрь прошлого года, сообщил руководитель одной из бригад компании.

Около 03:00 по московскому времени строители станции «Театральная» начали забастовку, около 06:00 с рабочими встретился гендиректор предприятия. Бастующим обещали выплатить зарплаты до 12 февраля. Без зарплаты за декабрь до сих пор остаются более 600 человек.

После переговоров работы возобновились.

Как сообщалось ранее, 26 декабря 30 сотрудников СМУ-11 «Метрострой» спустились в шахту метро «Театральная» из-за проблем с выплатой заработной платы. Позже Смольный сообщил об окончании забастовки и возобновлении работ по сооружению Лахтинско-Правобережной линии метро.

Еще две бригады СМУ-13 провели забастовку на станции «Горный институт» 27 декабря из-за проблем с зарплатами.

В Смольном решили расторгнуть все госконтракты с «Метростроем» 21 января из-за срывом сроков и проблемам при выплате зарплат сотрудникам.

ФНС и межрайонная ИФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам Петербурга подали иск о признании банкротом компании «Метрострой».