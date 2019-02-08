На ремонт крыш в 2019 в Петербурге потратят 1,3 млрд рублей В список Фонда капремонта включено 483 адреса



Фонд капремонта в 2019 году займется ремонтом кровель по 483 адресам на сумму 1,3 млрд рублей, сообщили в ведомстве.

В программу включены 311 металлических крыши. Как отметили в Фонде, с 2015 по 2018 годы все металлические кровли ремонтируются по методу «холодного чердака». То есть утепление не делается, для открытия ставят железо толщиной 0,7 мм, от протечек под железом натягивается мембранная пленка.

Всего в краткосрочный план капремонта на этот год включено 2565 объектов. Их ремонт обойдется в 9,3 млрд рублей. За эти деньги также планируется отремонтировать фасады, системы горячего и холодного теплоснабжения и электрические сети.