На Васильевском острове появятся «Гавань» и «Морской фасад»

Во время общественных слушаний в Петербурге выбрали места для будущих станций «Гавань» и «Морской фасад» на Васильевском острове. Их планируется построить после 2030 года.
«Гавань» появится на пересечении Наличной улицы и Шкиперского протока. «Морской фасад» — на въезде в одноименный пассажирский порт. Ожидается, что у станции будет два выхода.
Для возведения двух новых станций Лахтинско-Правобережной линии потребуется прорыть тоннель протяженностью пять километров. По нему смогут проходить до 40 пар поездов из восьми вагонов в час.
Открыть новые станции планируют после 2030 года.
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