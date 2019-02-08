На Васильевском острове появятся «Гавань» и «Морской фасад» Места под две новые станции метро выбрали в Василеостровском районе

Во время общественных слушаний в Петербурге выбрали места для будущих станций «Гавань» и «Морской фасад» на Васильевском острове. Их планируется построить после 2030 года.

«Гавань» появится на пересечении Наличной улицы и Шкиперского протока. «Морской фасад» — на въезде в одноименный пассажирский порт. Ожидается, что у станции будет два выхода.

Для возведения двух новых станций Лахтинско-Правобережной линии потребуется прорыть тоннель протяженностью пять километров. По нему смогут проходить до 40 пар поездов из восьми вагонов в час.

Открыть новые станции планируют после 2030 года.