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08.02.19 / 08:32 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

На Васильевском острове появятся «Гавань» и «Морской фасад»

Места под две новые станции метро выбрали в Василеостровском районе

Фото: пресс-служба компании «Метрострой»

Во время общественных слушаний в Петербурге выбрали места для будущих станций «Гавань» и «Морской фасад» на Васильевском острове. Их планируется построить после 2030 года.

«Гавань» появится на пересечении Наличной улицы и Шкиперского протока. «Морской фасад» — на въезде в одноименный пассажирский порт. Ожидается, что у станции будет два выхода.

Для возведения двух новых станций Лахтинско-Правобережной линии потребуется прорыть тоннель протяженностью пять километров. По нему смогут проходить до 40 пар поездов из восьми вагонов в час.

Открыть новые станции планируют после 2030 года.

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