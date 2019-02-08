Четырбок предложил ограничить показ рекламы в российских кинотеатрах до 20 минут Действующим законодательством запрещается показ рекламы во время трансляции фильма, однако не регулируется время перед сеансом

Глава комитета по законодательству петербургского ЗакСа Денис Четырбок предложил ограничить время на показ рекламы и трейлеров в российских кинотеатрах перед фильмами до 20 минут. Об этом в пятницу Четырбок сообщил в своем Telegram-канале.

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О рекламе». Законопроект поддержали на заседании комитета по законодательству. Действующим законодательством запрещается показ рекламы во время трансляции фильма, однако не регулируется время перед сеансом. По словам инициатора законопроекта, частые посетители кинотеатром отмечают постепенное увеличение времени показа рекламы до 20-30 минут. Депутат назвал это “обманом потребителя”, так как сеанс не начинается в заявленное время. Кроме того, он заявил, что “о подобных вещах кинотеатры должны предупреждать заранее”. Поэтому он также поднял вопрос об обязательном информировании посетителей о продолжительности рекламного блока.

Добавим, в пятницу в ЗакС Петербурга внесли законопроект, “легализующий” шашлыки в парках и скверах. Предлагается оборудовать специальные места урнами, противопожарными приборами и мангалами. Отмечается, что многие пренебрегают существующим запретом на разведение огня.