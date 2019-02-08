Регионам РФ выделят более 70 млрд рублей на больницы и поликлиники В рамках госпрограммы «Здравоохранение»

Правительство РФ выделит 45 регионам более 70 млрд рублей на строительство и реконструкцию 53 больниц и поликлиник в 2019-2021 годах.Об этом стало известно в пятницу из соответствующего распоряжения, опубликованного на сайте правительства.



Финансирование будет осуществляться в рамках госпрограммы «Здравоохранение». Также планируется улучшить инфраструктуру оказания медицинской помощи детям. Софинансирование начнется в следующем году. Планируется к концу 2024 года уже открыть и реконструировать 40 детских больниц и отделений. Кроме того, перепланировке подлежат 95% детских поликлиник и их отделений.

Добавим, госпрограмма «Здравоохранение» направлена на снижение смертности, рост продолжительности жизни и развитие мединфраструктуры. Самая значительную часть проекта касается развития онкологической помощи. Также в рамках программы пройдет повышение квалификации врачей и среднего медперсонала и др.