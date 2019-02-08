Все новости

08.02.19 / 12:45 Новости / Россия и мир

Регионам РФ выделят более 70 млрд рублей на больницы и поликлиники

В рамках госпрограммы «Здравоохранение»

Правительство РФ выделит 45 регионам более 70 млрд рублей на строительство и реконструкцию 53 больниц и поликлиник в 2019-2021 годах.Об этом стало известно в пятницу из соответствующего распоряжения, опубликованного на сайте правительства.

Финансирование будет осуществляться в рамках госпрограммы «Здравоохранение». Также планируется улучшить инфраструктуру оказания медицинской помощи детям. Софинансирование начнется в следующем году. Планируется к концу 2024 года уже открыть и реконструировать 40 детских больниц и отделений. Кроме того, перепланировке подлежат 95% детских поликлиник и их отделений.

Добавим, госпрограмма «Здравоохранение» направлена на снижение смертности, рост продолжительности жизни и развитие мединфраструктуры. Самая значительную часть проекта касается развития онкологической помощи. Также в рамках программы пройдет повышение квалификации врачей и среднего медперсонала и др.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

114 SQL queries done. Page generation took 0,155 seconds.