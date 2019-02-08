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08.02.19 / 18:43 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы / Экономика

Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ сохранить ключевую ставку

Курс доллара - 66,0628 рубля; курс евро - 74,8954 рубля

турция рубль

Коллаж АБН

Рубль спокойно отреагировал на решение Центробанка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. Об этом в пятницу рассказала аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Это объясняется тем, что решение было ожидаемым для участников рынков. При этом аналитик спрогнозировала продолжение консолидации курса доллара в диапазоне 65,5-66,5 руб./$. Однако европейская также слаба на фоне ухудшеного прогноза Еврокомиссии по темпам роста экономики еврозоны, поэтому интервал 74,5-75,5 руб./€ по курсу евро пока не теряет своей актуальности.

ЦБ РФ установил официальные курсы основных иностранных валют на выходные. Курс доллара прибавил 4,29 копейки и установился на уровне 66,0628 рубля. Европейская валюта подешевела на 7,02 копейки и достигла уровня 74,8954 рубля.

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