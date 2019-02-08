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08.02.19 / 07:20 Новости

Самый богатый человек мира заявил на платформе Medium, что его шантажируют

Терпеть это он не стал

Фото: Джефф Безос.

Самый богатый человек мира, глава компании Amazon Джефф Безос выбрал блог-платформу Medium, чтобы сообщить о шантаже со стороны руководства издания National Enquirer. Миллиардеру, который не так давно развелся с супругой, угрожали публикацией личных фотографий.

В своем сообщении на платформе Medium Джефф Безос открыто признался в том, что его шантажирует National Enquirer.

«Вместо того, чтобы капитулировать перед вымогательством и шантажом, я решил опубликовать именно то, что они мне прислали, несмотря на личную цену» — написал  Джефф Безос. «Будьте уверены, никакие настоящие журналисты никогда не предлагают ничего похожего» — заявил глава компании Amazon о попытках публикации его личных фотографий.

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