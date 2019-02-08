Стала известна причина смерти актера Сергея Юрского Он умер после продолжительной болезни



Актер театра и кино Сергей Юрский скончался в Москве от остановки сердца на 83 году жизни. Об этом стало известно утром 8 февраля.

«Папа долго болел, умер от остановки сердца. Мы все сейчас ждем официальное заключение», — сообщила ТАСС дочь актера Дарья Юрская.

В Театре Моссовета обещают в ближайшее время назвать дату и время прощания с народным артистом.

Юрский известен своими ролями в фильмах «Золотой теленок», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя» и многими другими.

В 1967 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР, а спустя 20 лет его удостоили звания народного артиста.