Станцию “Адмиралтейская” открыли через полчаса Опасных предметов не обнаружено

Станция петербургского метрополитена “Адмиралтейская” открыли после получасовой проверки. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе подземки.

В результате проверки опасных предметов не обнаружено. Станцию закрывали с 9:20 до 9:50 по московскому времени.

Добавим, за прошлый год чаще всего на проверку закрывали станции “Площадь Восстания” и “Невский проспект”. При этом ни разу не закрывались станции “Чкаловская”, “Волковская” и “Московские ворота”. Всего станции петербургского метрополитена закрывали более 440 раз за год.