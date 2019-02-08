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08.02.19 / 11:06 Новости / Петербург и Ленобласть

Станцию “Адмиралтейская” открыли через полчаса

Опасных предметов не обнаружено

Фото АБН

Станция петербургского метрополитена “Адмиралтейская” открыли после получасовой проверки. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе подземки.

В результате проверки опасных предметов не обнаружено. Станцию закрывали с 9:20 до 9:50 по московскому времени.

Добавим, за прошлый год чаще всего на проверку закрывали станции “Площадь Восстания” и “Невский проспект”. При этом ни разу не закрывались станции “Чкаловская”, “Волковская” и “Московские ворота”. Всего станции петербургского метрополитена закрывали более 440 раз за год.

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