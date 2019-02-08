Светлановский проспект, дом 15А: щит есть, стройки нет Александр Беглов ответил, идет ли стройка на месте детсада

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов ответил на запрос депутата Законодательного собрания города Александра Егорова, который обеспокоился строительством жилого дома в несколько десятков этажей на участке Светлановский проспект, дом 15, литера А.

Суть проблемы депутат полностью изложил в своем запросе. История следующая: ООО «Корпорация «ЛЭК Истейт» получила в собственность несколько земельных участков с расположенными на них зданиями бывших детских садов: Светлановский пр., д. 15А и проспект Пархоменко, д.28. В 2016 году компания получила разрешение на строительство – на Светлановском проспекте должен был появиться многоквартирный дом с встроенным детским садом и подземной автостоянкой. Однако в том же 2016 году вступили в силу новые нормы федерального закона «Об объектах культурного наследия народов РФ». После этих нововведений прокуратура Петербурга обратилась в Гостройнадзор, обратив внимание, что стройка на Светлановском проспекте невозможна. Дело в том, что участок оказался в зоне объекта культурного наследия «Больница Ольгинского приюта». Госстройнадзор спорить с прокуратурой не стал и издал приказ, отменяющий разрешение на строительство.

История получила продолжение в 2018 году, когда уже Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал незаконным приказ Госстройнадзора. В начале 2019 года местные жители заметите, что вокруг участка стоит забор и установлен щит, в котором говорится о начале строительства с 17 января.

Затем в ситуацию вмешался депутат Александр Егоров, который отправил главе города запрос, спрашивая, кто именно в свое время не дал поменять этот участок компании на другой (с которым не было таких проблем). Также народный избранник поинтересовался, что будет делать правительство города для недопущения строительства.

В ответе, который направил депутату Александр Беглов, говорится: «Общество к строительству указанного объекта не приступало, извещение о начале строительства в Службу государственного строительного надзора и экспертизы не представлено». Также в ответе главы города говорится, что местные жители сейчас в суде оспаривают разрешение на строительство, заседание Куйбышевского районного суда назначено на 21 февраля.