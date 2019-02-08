В Петербурга раздавили 19 тонн свежих яблок из Польши Такие яблоки запрещены к ввозу

Борьба с санкционными товарами в Петербурге не утихает, на этот раз были уничтожены тонны яблок из польского города Бельск-Дужи. Фрукты нашли на оптовом складе в Шушарах.

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора осуществили проверку в Шушарах, где на оптовом складе частной компании нашли 19,5 тонн свежих яблок. Яблоки оказались вне закона, т.к. их привезли из польского города Бельск-Дужи. Фрукты были изъяты и механическим способом уничтожены.